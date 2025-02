Speedboot gedumpt bij afvalcontainers: 'Ligt er al twee weken'

Het is een vreemd gezicht in de wijk Graafsepoort in Den Bosch: een speedboot is achtergelaten naast een ondergrondse afvalcontainer. Volgens buurtbewoners ligt het wrak er al een tijdje.

"De Boot is aan!", schrijft de wijkagent die het bootje aantrof bij een foto op Instagram. Volgens bewoners ligt het wrak al bijna twee weken naast de containers. "Ik heb de gemeente gevraagd of ze de ondergrondse containers niet wat groter kunnen maken", grapt de agent.