Havendirecteur slaat alarm: gebrek aan stroom bedreigt toekomst Moerdijk

Het Rijk moet snel knopen doorhakken om de problemen op het elektriciteitsnet op te lossen. Anders dreigen bedrijven rond het havengebied van Moerdijk vast te lopen. Dat zegt topman Paul Dirix van Port of Moerdijk. Hij schaart zich daarmee achter de noodkreet van de Zuid-Hollandse politiek die onlangs groot alarm sloeg over de krimpende industrie rond de haven van Rotterdam.

“Wat in Rotterdam opgaat, geldt voor alle zeehavens van nationaal belang en dus ook voor Moerdijk”, aldus havendirecteur Dirix. De industrie in de Rotterdamse haven krimpt al bijna twintig maanden. De gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland willen daarom dat het kabinet dit voorjaar nog ingrijpt.

"Wanneer deze situatie te lang aanhoudt, dan stopt het op enig moment vanzelf.”

In Moerdijk is volgens Dirix een krimp in een dergelijke omvang niet aan de orde. Toch bestaat er volgens de topman ook hier een ‘reële vrees’ dat ondernemingen weg zullen trekken wanneer er niks verandert. “Als er geen zicht is op een oplossing, nemen bedrijven geen beslissing over grote investeringen. Wanneer deze situatie te lang aanhoudt, dan stopt het op enig moment vanzelf.”

Als enige zeehaven van Brabant is Port of Moerdijk een belangrijke banenmotor voor de West-Brabantse economie. Ruim twintigduizend mensen zijn direct of indirect werkzaam in de industrie rond de haven. Nu zijn bedrijven er nog afhankelijk van een 150 kV-hoogspanningsstation. Paul Dirix: “Bedrijven willen hun productieproces verduurzamen door fossiele brandstof te vervangen door elektriciteit. Met de huidige energiecapaciteit is dat onmogelijk.” Doelstelling Rijk

De regio Moerdijk is door het Rijk aangewezen als één van de belangrijke plekken in Nederland voor energietransitie (schone elektriciteit) en circulariteit (afval geschikt maken als grondstof voor nieuwe producten). Voor alle plannen bij elkaar is ook nog eens zo’n duizend hectare extra industrieterrein nodig. Dat is bijna een derde bovenop de bestaande situatie.

CEO Paul Dirix van Port of Moerdijk

Volgens Dirix is de komst van het 380 KV hoogspanningsstation essentieel om de industrie voor Moerdijk te behouden en nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. De plannen voor het nieuwe hoogspanningsstation worden inmiddels uitgewerkt. Volgens de planning zou er eind dit jaar duidelijkheid moeten komen over de plek waar de installatie komt.

"Voor de bedrijven rond Port of Moerdijk is er eigenlijk maar één ding echt heel cruciaal en dat is duidelijkheid."