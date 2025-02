Wordt PSV nerveus van Ajax? 'Nee, maar wel van jou'

PSV begint de 22e speelronde niet als koploper van de Eredivisie en dat is toch even wennen. Na anderhalf jaar absolute dominantie heeft Ajax voor nu het stokje overgenomen van de Eindhovense club. PSV is in 2025 erg wisselvallig en de trainer probeert vooral dat uit zijn ploeg te krijgen. "Daar heb je ook tijd voor nodig, maar die is er niet."

Of Peter Bosz al nerveus wordt van het feit dat Ajax boven PSV staat? "Nee joh, waarom zou ik", reageerde de trainer. "Het is knap dat ze nu boven ons staan, maar er is geen reden om nerveus van ze te worden. Als ik ergens nerveus van zou moeten worden, is het mijn eigen ploeg. Daar heb ik invloed op." Op dat moment hield de trainer nog geen rekening met een volgende opmerking van een ESPN-verslaggever. Die stelde namelijk voor om misschien Ivan Perisic centraal achterin te zetten. "Nu word ik van jou nerveus", lachte de trainer de onlogische vraag maar weg.

Lees ook: Waarom PSV na een 'onnodige' nederlaag toch vertrouwen tankt Het geeft aan dat de trainer nog gewoon ontspannen is ondanks dat het de laatste weken wat minder loopt bij PSV. Dinsdag verloor de ploeg nog met 2-1 van Juventus. Ondanks de nederlaag gaf die wedstrijd toch het nodige vertrouwen. Maar ook in die wedstrijd was PSV zeer wisselvallig. "En dat moet er wel uit", zei Bosz. "En daar heb je tijd voor nodig, maar die hebben we niet. We moeten nu presteren en die druk op onszelf leggen. Dan is het belangrijk dat de spelers weer hun vorm terugvinden."

"Jerdy Schouten heeft met injecties gespeeld."