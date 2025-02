Van huiskat tot schorpioen, deze dieren gingen op pad

Een opmerkelijk verhaal vrijdag: een kat overleeft een reis in een container naar Curaçao. Het beestje zat vier weken zonder eten en reisde helemaal vanuit Brabant mee in een zeecontainer. Erg uitzonderlijk, toch maken dieren best vaak bijzondere reizen.

Muurhagedis in een bestelling

Grote verbazing na vondst exotisch dier in een Aziatische mandarijnenboom (foto: Dierenambulance Brabant Noord-Oost).

Zo ook dit exotische beest: een gezin uit Reek vond begin dit jaar een muurhagedis in de doos van hun bestelling. Het beschermde diertje was helemaal vanuit Azië meegereisd met het mandarijnboompje dat zij hadden gekocht. De hagedis is vervolgens door de dierenambulance naar het dierenopvangcentrum in Ravenstein gebracht. De dierenambulance ziet vaker dieren zoals een schorpioen of vogelspin die meereizen. Exotische dieren worden soms niet overgedragen aan een dierenambulance en worden door mensen gewoon uitgezet in de natuur.

Kat reist 300 kilometer

De Tilburgse Prince (foto: Archief)

En ook de Tilburgse kat Prince maakte een flinke reis. Niet in een pakket, maar wel 300 kilometer onder de motorkap van een auto. Ze kreeg de schrik van haar leven en het baasje van Prince baasje trouwens ook. Na een inbraak waren niet alleen spullen uit het huis verdwenen, ook Prince was spoorloos. Ruim een week later gaf hij weer een teken van leven… vanuit het Belgische Rekum.

Schaap in een kofferbak

Het ontvoerde schaap. (foto: Facebook Dierenambulance Brabant-Noordoost).

In de kofferbak van een auto op de snelweg werd een levend schaap gevonden. Het arme beest bleek afkomstig van een kinderboerderij in Eindhoven. De agenten lieten de bestuurder van de auto, een 37-jarige Roemeen, stoppen vanwege zijn rijgedrag. Hij werd verdacht van het rijden onder invloed. Toen de agenten de auto waarin de man reed controleerden, ontdekten ze het schaap.

Schorpioen in koffer

Het beestje reisde mee vanuit Costa Rica. (Foto: Dierenambulance Brabant Noord-Oost.)

Een vrouw uit Veghel schrok erg toen ze haar koffer thuis opende na een reis naar Costa Rica. Ze vond een levende schorpioen die onbedoeld met haar was meegereisd. "Het diertje kwam uit Costa Rica en daar komen veel schorpioenachtigen voor", aldus de Dierenambulance.

Dobbelsteenslang

De dobbelsteenslang in huis bij Liana. (foto: Archief)