KNMI geeft code geel af vanwege kans op gladheid door sneeuw

Het kan zaterdagavond glad worden door sneeuwval. Het KNMI waarschuwt hiervoor en heeft voor het midden en zuiden van het land code geel afgekondigd. Dit geldt voor zaterdagavond tot zondagochtend.

Plaatselijk kan er meer vallen, maar in het zuiden worden juist minder vlokken verwacht. In de loop van zondagochtend smelt de sneeuw weer weg. Die smeltende sneeuw kan in de eerste uren van de ochtend bevriezen en ook dan kan het glibberen worden.

Te vroeg voor duidelijkheid

Weerplaza zegt dat het veel te vroeg is om nu al duidelijkheid te verschaffen over sneeuwval, laat staan een wit laagje in Brabant. Zaterdagochtend kan die zekerheid wel worden gegeven, zo meldt de weerman van dienst.

Vooralsnog wijzen niet alle weermodellen op sneeuwval ten zuiden van de grote rivieren. Zeker is volgens de Weerplaza-woordvoerder wel dat er wat sneeuw gaat vallen in vooral de kop van Noord-Holland en de noordelijke provincies. Hij sluit niet uit dat er zondagmorgen ook in onze provincie een laagje van 3 of 4 centimeter kan liggen, maar vooralsnog kan het (bij wijze van spreken) vriezen of dooien.