Maaskant is veranderd als trainer en legt de lat hoog bij Helmond Sport

Ruim vijf jaar was hij geen hoofdtrainer meer in het betaald voetbal. Het was dan ook verrassend dat Robert Maaskant (56) deze week werd aangesteld als eindverantwoordelijke bij Helmond Sport. Bij zijn nieuwe werkgever is de ervaren trainer ambitieus. "Ons doel is het bereiken van de play-offs. Als we dat halen, dan spelen we om te promoveren."

De eerste indruk van Maaskant bij Helmond Sport is goed. Hij maakt deze week werkdagen van zes uur 's morgens tot tien uur 's avonds om de selectie zo goed mogelijk te leren kennen. "Het is een groep met kwaliteit, ze hebben niet voor niets bovenaan gestaan. Het is daarna wat minder geworden, maar dat krijg je met een jonge groep."

Een ticket voor de play-offs is volgens Maaskant een flinke uitdaging voor de huidige nummer tien in de Keuken Kampioen Divisie. "Ik kijk vooral naar de ontwikkeling van de spelersgroep, uiteindelijk ga je daar wedstrijden mee winnen. De play-offs kan moeilijk worden met ons programma. Er zijn bovendien veel clubs die dezelfde ambitie uitspreken. Waarom zouden die het niet halen?"

"De jongens zijn gretig en willen keihard werken. Ik besef dat iedereen zich in deze wittebroodsweken wil bewijzen, maar ik ga ze helpen om dat door te trekken. De structuur binnen Helmond Sport is goed en we gaan binnenkort naar een nieuw stadion. Maar eigenlijk moet je me over een maand vragen hoe het bevalt, dan hebben we wedstrijden achter de rug."

Helmond Sport is voor Maaskant niet bepaald de eerste club. In Nederland was hij bij meerdere profclubs hoofdtrainer, waaronder RBC Roosendaal, NAC Breda en Willem II. Ook werkte hij in Polen, Wit-Rusland en Amerika. Na zijn ontslag in 2019 bij VVV-Venlo keerde hij niet meer terug in een trainersfunctie. Tot deze week, toen hij werd gebeld door technisch directeur Jurgen Streppel met de vraag om tot het einde van dit seizoen de ontslagen Kevin Hofland op te volgen. Een aantal sterfgevallen in zijn omgeving zorgden ervoor dat Maaskant zijn hart volgde.

"Ik ben gestopt als trainer toen ik het idee had dat het allemaal te negatief was. Daar heb ik een hekel aan. Toen ik werd gebeld vanuit Helmond begon het weer te kriebelen. Nadat ik ja had gezegd ben ik zeker door driehonderd mensen gefeliciteerd."