Kevin Hofland per direct ontslagen als trainer van Helmond Sport

Helmond Sport heeft vanwege tegenvallende resultaten per direct afscheid genomen van trainer Kevin Hofland (45). Dat heeft de club maandag bekendgemaakt. Van titelkandidaat naar middenmoter. Bij Helmond Sport droomden supporters eerder dit seizoen van promotie naar de Eredivisie, maar inmiddels staat de club tiende in de Keuken Kampioen Divisie. De terugval betekent het einde van trainer Hofland bij de club.

Volgens technisch manager Jurgen Streppel is het na de terugval tijd voor een nieuw gezicht voor de spelersgroep. “Kevin heeft zich vanaf dag één met veel energie ingezet voor Helmond Sport. Wij bedanken hem voor zijn professionaliteit en toewijding. Onze focus ligt nu op het zo goed mogelijk afronden van het seizoen.”

De trainer zelf kijkt terug op een fijne tijd in Helmond. "Helaas horen dit soort zaken bij het voetbal", stelt Hofland in een reactie op de website van de club. "Ik bedank de club voor de samenwerking en ervaringen die mij ook weer hebben helpen ontwikkelen. Ik wens iedereen binnen en rondom de club heel veel succes toe in de rest van dit seizoen en de verdere toekomst.”

Cv

Als speler kende hij een mooie loopbaan met Fortuna Sittard, PSV, VfL Wolfsburg, Feyenoord en AEK Larnaca achter zijn naam. Hofland begon zijn trainerscarrière in de jeugdopleiding van PSV. In 2018 vertrok hij naar Fortuna Sittard, waar hij doorgroeide naar het eerste elftal. In het seizoen 2021/2022 werkte de Limburgers als assistent-trainer bij VfL Wolfsburg, maar na zijn ontslag tekende hij begin 2022 bij Willem II. Eind december van dat jaar werd hij daar de laan uitgestuurd.