Dagboek van oorlogsslachtoffer wordt verfilmd: 'Mag niet vergeten worden'

Het ooit zo bekende dagboek van de 18-jarige Paula Geerts uit Roosendaal wordt verfilmd. Paula kwam op 11 mei 1940 samen met haar broertje Olav om het leven door een Duits bombardement. Voor actrice Maudy is het bijzonder om in de huid te kruipen van een leeftijdsgenootje dat honderd jaar geleden middenin de Tweede Wereldoorlog leefde. "De jeugd van nu moet dit verhaal leren kennen."

De Ludwigstraat in Roosendaal stond vrijdagochtend even vol met rook. Dit keer voor de opnames van de film. Op 11 mei 1940 zag de straat blauw van de rook door een Duits bombardement op Franse soldaten.

Het is een verhaal dat ze voorafgaand aan de film helemaal niet kende. "Iedereen kent het Dagboek van Anne Frank, maar Paula was een heel ander meisje dat hele andere dingen heeft meegemaakt. Het is erg interessant om daar meer over te leren", zegt de actrice.

"Ik vind het heftig om de scene waarin ze overlijdt in het territorium van Paula te spelen, maar het is heel mooi om haar verhaal een podium te geven", zegt Maudy.

"Ik hoop dat de jeugd van nu het dagboek van Paula leert kennen, want zo'n legende mag niet vergeten worden", zegt Maudy.

"Het verhaal is ook interessant, omdat kijkers delen van de Roosendaal kunnen herkennen. Het is sowieso bizar om de verschillen tussen vroeger en nu te zien. De verkeersborden hier waren er vroeger bijvoorbeeld nog niet."

Toch komen er niet alleen verschillen tussen vroeger en nu naar voren in de film. "Paula was veel bezig met geloof. Dat zijn jongeren van nu minder, maar spiritualiteit is wel een onderwerp", zegt acteur Daan Breugelmans, de verteller in de film.

"Paula was ook veel bezig met school en dat zijn jongeren nu nog steeds. Ook veel gelijkenissen dus." Ook Daan hoopt dat het verhaal van Paula bekender wordt door hun vertolking van het dagboek.

"In en na de Tweede Wereldoorlog was het een heel bekend dagboek, maar het is in de vergetelheid geraakt. Oorlog en oorlogsslachtoffers mogen niet vergeten worden", vindt hij.

Met een groot team werkt de stichting al ruim een jaar aan de film. Met acteurs van verschillende leeftijden. Zo is de jongste acteur 13 jaar en de oudste 72 jaar.