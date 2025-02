Harde schijven vol medische data verkocht op rommelmarkt

Medische gegevens van honderden mensen met geboortedata, huisarts- en apotheekgegevens, uitgeschreven medicatie en BSN-nummers. De 62-jarige Robert Polet uit Breda wist niet wat hij zag na het controleren van oude harde schijven die hij net op een rommelmarkt had gekocht. Hij stuitte op een enorm datalek met heel veel gevoelige informatie. "Gelukkig zijn ze bij mij terechtgekomen en niet bij criminelen."

Robert is al dertig jaar in de weer met computers: "Het is mijn lust en mijn leven." Hij repareert ze ook regelmatig. "Vaak gratis, soms voor een pakje shag." In het dagelijks leven werkt hij als chauffeur bij een zorgverlener voor mensen met een beperking.



Dat hij deze harde schrijven op de kop tikte, was puur toeval, vertelt hij. “Enkele weken geleden kwam ik terug uit het Belgische Turnhout. Ik was op weg naar huis, maar stopte bij vliegveld Weelde, want ik moest hoognodig naar de wc. Naast het vliegveld was een rommelmarkt. Ik ging even kijken en kocht vijf harde schijven van elk 500 gigabyte voor vijf euro per stuk bij een buitenlandse meneer.” Robert is, naast computergek, ook hobbyfotograaf en maakt veel filmbeelden met drones. Hij kon de extra opslagruimte daarom goed gebruiken. 500 gigabyte is goed voor - afhankelijk van de bestandsgrootte en resolutie - zo'n 125.000 foto's.

"Mijn zus of ik hadden hier ook zomaar tussen kunnen staan."

Toen hij thuis de schijven ging controleren, bleken die vol te staan met medische gegevens uit de periode 2011 tot 2019. “Dat was wel even schrikken. Ik dacht: hoe kan zoiets gebeuren? Mijn zus of ik hadden hier ook zomaar tussen kunnen staan." Ook ging hij op zoek naar gewiste bestanden door middel van een zogeheten 'deep scan' en trof zo ook data aan.

Een deel van de documenten is ingezien door Omroep Brabant. Daarin zijn gegevens van patiënten te lezen, welke medicijnen zijn uitgeschreven, adressen, geboortedata en BSN-nummers.

Een van de honderden pagina's die Robert aantrof op de harde schijven die hij kocht.

Uit een mailwisseling van Robert met een getroffen zorgorganisatie uit de provincie Utrecht, stelt de ICT-afdeling dat de gegevens afkomstig zijn van het bedrijf Nortade ICT Solutions uit Breda. Zij implementeerden software voor de zorgsector, maar het bedrijf lijkt inmiddels niet meer te bestaan. De website is niet meer online en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is er niets meer over het bedrijf te vinden. Tot nu toe komen de adressen in de gegevens vooral uit de omgeving van Utrecht, Houten en Delft, zegt Robert. Maar dit is lang niet alles: hij heeft pas twee schijven uitgelezen. "Ik heb er nog dertien!" Want na zijn ontdekking reed Robert de week erop terug naar de rommelmarkt om de andere tien te kopen. "Gelukkig waren ze er nog." Hoe de verkoper aan de schijven kwam, kon Robert niet achterhalen. “Daarvoor is mijn Arabisch te gebrekkig”, grapt hij.

"Deze schijven horen gewist te worden."