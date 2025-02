Hallo lente! Nog even doorbijten, maar het wordt écht warmer

Het wordt nog even klappertanden in Brabant dit weekend, met vanaf middernacht code geel vanwege kans op sneeuw en bevriezing van natte wegen. Maar zonliefhebbers opgelet; in de loop van de volgende week krijgen we te maken met heus lenteweer.

Wie nu naar buiten kijkt, ziet vooral een grijze lucht en dat blijft dit weekend ook nog even zo. Zaterdagavond krijgt Brabant hier en daar zelfs te maken met natte sneeuwbuien. Toch lijkt het erop dat de winterjas in de loop van de volgende week echt thuis kan blijven. Lentetemperaturen

Waar het zondag en maandag volgens Weerplaza nog gaat vriezen in de avonden en het kwik overdag niet verder stijgt dan vier graden, komt daar vanaf woensdag verandering in. Langzaam maar zeker krijgen we de zon vaker te zien en wordt het vrijdag zelfs 15 graden. Ook de dagen daarna schijnt er een lentezonnetje. Het wordt zaterdag 14 en zondag 13 graden. "We hebben nu nog te maken met een oostenwind vanuit Polen en die is in deze tijd van het jaar vrij koud," zegt meteoroloog Berend van Straaten van Weerplaza. "Samen met opklaringen in de nacht kan dat er deze maandag nog voor zorgen dat het gaat vriezen." Gedurende de week draait de wind en krijgen we warmere temperaturen vanuit Zuid-Europa. "Dan kan krijgen we een vleugje lenteweer."

Lammetjes mogen voor het eerst naar buiten (foto: Noël van Hooft)