'Hetty Raketty' pakt Europese titel met wereldrecord op kilometer tijdrit

Hetty van de Wouw heeft haar bijnaam 'Hetty Raketty' meer dan waargemaakt. Met een wereldrecord heeft de baanwielrenster uit Kaatsheuvel zaterdagavond de eerste Europese titel op de kilometer tijdrit veroverd.

Het was de eerste keer dat de kilometer tijdrit werd verreden op het EK. Voorheen reden de vrouwen de 500 meter, maar op dit toernooi werd de afstand gelijk getrokken met de afstand bij de mannen.

De 26-jarige Van der Wouw legde de kilometer in Heusden-Zolder met 1.04,497 ruim een seconde sneller af dan de nummer twee, de Italiaanse Martina Fidanza. Het vorige wereldrecord stond op 1.04,697, gereden door Elesse Andrews.

'Hetty Raketty' wist na de kwalificatie, eerder vandaag, al dat ze een goede kans maakte op de wereldtitel. Ze was toen namelijk met 1.04,729 zeven tienden sneller dan de Duitse Clara Schneider en een seconde sneller dan Fidanza.

's Avonds zette ze alles op alles om haar tijd nog eens aan te scherpen en zo het wereldrecord te grijpen. Van de Wouw ging heel rap van start en hield haar tempo van gemiddeld bijna 56 kilometer per uur vast.

Van de Wouw had wat goed te maken op de Europees kampioenschappen in Belgisch Limburg. Na een goede start met goud op de teamsprint liep het individuele sprinttoernooi uit op een deceptie. Ze werd in de kwartfinales al uitgeschakeld.

Zondag rijdt de Brabantse nog de keirin, dan kan ze zorgen voor haar derde gouden medaille, dus voor 'Hetty's hattrick'.

