Winnares Keiebijters Kletstoernooi schrijft historie: 'Ik voelde geen druk'

Iveke van Gerven is zaterdagavond tijdens het zestigste Keiebijters Kletstoernooi uitgeroepen tot Opperkletsmajoor. Ze rekende in de finale in de uitverkochte zaal Traverse in Helmond af met haar concurrenten Boy Jansen, Rob Bouwman en Tom van Osch.

Nens Kok & Peter de Bekker Geschreven door

Als zuster Suus Infuus maakte Iveke grootse indruk met een buut vol droge humor en strakke oneliners en dat wisten het publiek en de vakjury zeer te waarderen. De lachsalvo's golfden door de zaak. Iveke is pas de derde vrouw die de prestigieuze Zilveren Narrenkap weet te winnen. Toos van Stiphout was de eerste in 1979 en in 2012 volgde Kitty Goverde haar op. Toen de grootmeester de naam van Iveke uitsprak als derde vrouwelijke winnares van de Zilveren Narrenkap kwamen de emoties bij Iveke los.

Foto: Nens Kok

"Ik kan het niet geloven", stamelde Iveke na afloop. "Ik had niet verwacht dat ik zou winnen. Daardoor voelde ik geen druk. Ik heb heel fijn kunnen spelen. Ik wilde de allerbeste versie van Suus Infuus spelen en ik denk dat dit me gelukt is. Ik dacht: als ik het publiek vanaf de eerste grap 'pak', dan heb ik heel misschien een klein kansje." Primeur

Dit jaar werd er voor het eerst ook een publieksprijs uitgereikt tijdens het Keiebijters Kletstoernooi. Het publiek kon via een speciale QR-code stemmen op haar favoriet van de avond. De grootmeester bouwde de spanning vakkundig op, maar riep uiteindelijk dezelfde naam uit: Iveke van Gerwen. "Dat wil zeggen dat iedereen van deze buut genoten heeft en deze heeft gewaardeerd", concludeert de winnares. Haar collega-tonpraters namen sportief hun verlies op, bogen voor de nieuwe Opperkletsmajoor en namen die vervolgens traditiegetrouw op de schouders.

Foto: Nens Kok

'Verdikkeme, ik ga dit missen'

Ook voor Boy Jansen was het een speciale avond. Hij deed voor de laatste keer mee aan het Keiebijters Kletstoernooi. "Ik merkte op het eind dat ik geëmotioneerd raakte. Verdikkeme, ik ga dit missen." Veel mensen verwachtten dat Jansen de Narrenkap zou gaan winnen omdat dit zijn afscheidsbuut was. "Maar Iveke was deze avond echt de allerbeste. Als ik het iemand gun, is zij het wel."

Foto: Nens Kok