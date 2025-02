Deze Jumbo haalt de zelfscankassa's weg: 'De mensen willen kletsen'

Waar veel supermarkten de gewone kassa's inruilen voor een zelfscankassa, heeft Jumbo in de Bredase wijk Tuinzigt de zelfscankassa's juist verwijderd. Voortaan moeten alle klanten weer afrekenen bij kassières aan de reguliere kassa’s of bij de servicedesk.

Winkeldiefstal Jumbo maakte vorig jaar bekend dat er jaarlijks voor 100 miljoen euro wordt gestolen uit de supermarkten. Een groot deel daarvan gebeurt bij de zelfscankassa's, zowel expres als per ongeluk, bijvoorbeeld omdat iemand vergeet een product te scannen. Sinds februari 2024 experimenteert de Jumbo daarom met maatregelen, zoals extra beveiligers, camera's en scherpere steekproeven.

Kletsen

Maar in Tuinzigt heeft diefstal niets te maken met de beslissing om de zelfscankassa's weg te halen, zegt Jumbo. "Klanten uit deze wijk hebben specifiek aangegeven dat zij het contact met collega’s aan de kassa missen", zegt een woordvoerder van Jumbo tegen BredaVandaag. "Daarom hebben we in deze winkel de keuze gemaakt om aan de klantwensen gehoor te geven."

Met andere woorden: ze willen kletsen. En dat kan niet tegen een zelfscankassa.

