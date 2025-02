Strijdend RKC ten onder tegen FC Twente

Het voetbalsprookje van Waalwijk krijgt zondag een harde klap uit Twentse hoek te verwerken. RKC verliest namelijk voor het eerst in 5 wedstrijden in de Eredivisie. In een knotsgekke uitwedstrijd tegen FC Twente in de Grolsch Veste regende het grote kansen voor beide ploegen, maar bleef het 'maar' 2-0 voor Twente.

Daarmee zet RKC de positieve lijn niet door die het een aantal wedstrijden geleden is begonnen. RKC moet nu weer onder zich kijken op de ranglijst als het Almere tot 3 punten ziet naderen. LEES OOK: RKC Waalwijk walst over NAC Breda heen en gelooft in handhaving RKC weet kansen niet te verzilveren

In de openingsfase liet RKC de bal aan Twente en hoopte met countervoetbal gevaarlijk te worden. Helaas pakt dat voor de ploeg van Henk Fraser niet goed uit. In de 28e minuut kwamen de Waalwijkers op achterstand door een weergaloos doelpunt van Sam Lammers die voor het eerst in lange tijd weer in de basis stond voor de Tukkers.