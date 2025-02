Fred K. (47) negen jaar de cel in voor misbruiken dochter en nichtje

Fred K. (47) uit Boekel moet negen jaar de cel in voor het misbruiken van zijn eigen dochter en zijn nichtje. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag bepaald. Ook heeft K. onder bedreiging tientallen jonge meisjes online ontuchtige handelingen laten doen. De foto’s en de video’s van die chats bewaarde hij op zijn pc.

Steeds gekkere seksuele handelingen Tijdens de zitting werd duidelijk dat de seksuele terreur van Fred K. bij alle betrokkenen, online en offline, diepe sporen heeft nagelaten. Sommige meiden zijn maandenlang door K. lastiggevallen en ze moesten steeds gekkere seksuele handelingen doen om hem tevreden te houden. En als ze dat niet wilden, dreigde hij langs te komen en hun familie wat aan te doen. De impact op de families is zo groot, dat veel ouders en kinderen jaren later nog moeite hebben om een normaal leven te leiden.

K. toont ook geen berouw, constateerde de rechtbank, die in het vonnis de hoop uitspreekt dat Fred K. ‘ooit wel zal erkennen wat hen is overkomen’. Hij heeft niet stilgestaan bij de psychische schade die hij zijn dochter en nichtje heeft toegebracht. Dit heeft grote invloed gehad op hun leven, ziet de rechtbank.

Tijdens de behandeling van de zaak zweeg Fred K. in alle talen. Hij wilde nergens antwoord op geven. Het enige wat hij zei was dat alle ouders zich geen zorgen hoefden te maken dat hij de seksbeelden van hun kinderen had verspreid.

De verdenkingen tegen Fred K. begonnen met de verkrachting van zijn achternichtje, dat vanaf de winter van 2014/2015 een paar jaar bij hem inwoonde. Zij was toen al achttien jaar, maar een heel kwetsbaar meisje met suïcidale neigingen. Ze had een soort relatie met Fred. Maar als zij geen seks wilde, omdat ze een vriendje had, trok Fred zich daar niks van aan.

Justitie verweet hem dan ook dat hij haar twee keer heeft verkracht. Ook bleek dat het nichtje, kort nadat ze bij haar oom introk, zwanger was geraakt en het kindje liet weghalen. In plaats van voor zijn nichtje te zorgen, dacht K. alleen aan zijn eigen gerief, zag de rechtbank.

Melding Veilig Thuis

Nadat zijn nichtje uiteindelijk was vertrokken, vergreep Fred K. zich aan zijn dochter, die om het weekend bij hem kwam logeren. Het meisje was toen tussen de negen en dertien jaar en kreeg twee tot drie keer in zo’n weekend met de seksuele driften van haar vader te maken.

Opvallend was dat het nichtje dat doorhad en al in 2017 een melding maakte bij Veilig Thuis dat ze vader en dochter naakt in bed had zien liggen. Maar met die melding is toen niets gebeurd. De zaak kwam pas in april 2023 aan het rollen toen het nichtje alsnog aangifte deed.

Toen ook de dochter vanaf haar dertiende niet meer naar haar vader wilde, stapte die over naar online. Via vooral Snapchat benaderde hij heel jonge meisjes en verleidde ze om naaktfoto’s en -filmpjes te maken. En daarmee perste hij ze vervolgens af, waardoor ze nog meer seksuele handelingen voor de camera gingen doen.

Duizenden foto's en video's

In totaal vond de politie 43 mapjes met meisjesnamen op een usb-stick en bij elkaar duizenden foto’s en video’s. Bij elke map stond de leeftijd van het meisje vermeld en de leeftijd die Fred had gezegd. Meestal deed hij zichzelf voor als een jongen van een jaar of veertien.

Als Fred K. zijn celstraf van negen jaar heeft uitgezeten, zal hij onder toezicht worden geplaatst om te voorkomen dat hij opnieuw in de fout zal gaan. Vaak hoort daar ook een contact- en locatieverbod bij.