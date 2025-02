Na botoxinjectie kan Lizanne eindelijk boeren en dat laat ze horen

Lisanne Teurlings uit Den Bosch heeft het ‘no burp syndrome’ waardoor ze niet kan boeren. Gevolg was altijd buikpijn en een opgeblazen gevoel. Twee weken geleden onderging ze een botoxbehandeling en kan ze voor het eerst in 30 jaar boeren. Ze deelde haar opluchting en haar boeren op TikTok en ging viral.

Als Lisanne Teurlings tijdens het gesprek een boer laat, schiet ze meteen in de lach. "Het is heel gek dat het na al die jaren zomaar ineens gebeurt en ik vind het een lachwekkend geluid", zegt ze.

In het TikTok-filmpje dat Lisanne kort na de behandeling opnam, komt ze niet meer bij van het lachen terwijl ze constant boeren laat. Maar dat lachen was haar in de dertig jaar ervoor wel vergaan. "Ik had elke dag buikpijn, vooral na het eten. Daarnaast had ik een opgeblazen gevoel en zat ik niet lekker in m'n vel. Als klein meisje werd ik 'draakje' genoemd, omdat ik volgens mijn vriendinnetjes rare, draakachtige geluiden maakte."

Wat Lisanne en haar vriendinnetjes toen nog niet wisten, was dat ze het no burp syndrome had. Dit betekent dat de sluitspier van de slokdarm niet goed functioneert, waardoor je niet kunt boeren. De bovenste kringspier van de slokdarm is te strak aangespannen. Normaal opent deze spier zich alleen wanneer je eten of drinken doorslikt, lucht via je mond kwijtraakt (bijvoorbeeld in de vorm van een boertje) of moet overgeven.