Zes aanhoudingen na anonieme tip over drugshandel

De politie heeft in totaal zes mensen aangehouden in een onderzoek naar drugshandel. Maandagochtend zijn twee mannen aangehouden. Vorige week dinsdag werden twee vrouwen en twee mannen gearresteerd bij invallen in Roosendaal, Bergen op Zoom en Hoogerheide. De politie heeft daarnaast verschillende soorten drugs, een auto, contant geld en telefoons in beslag genomen.

Op hetzelfde moment werd een inval gedaan in de Aert van der Neerstraat in Bergen op Zoom. Daar werd een 22-jarige man uit Hoogerheide aangehouden in een schuur achter een woning. Ook vond de politie in de schuur ketamine, cocaïne, amfetamine, XTC en MDMA. De drugs zijn in beslaggenomen en vernietigd. Vervolgens heeft de politie in de woning nog een 42-jarige vrouw en 20-jarige man uit Bergen op Zoom aangehouden.

Maandag om zes uur in de ochtend heeft de politie nog een inval gedaan in de Semmelweissstraat in Hoogerheide en in de Halsterseweg in Halsteren. Daarbij werden een 21-jarige man en 20-jarige man gearresteerd.

Het onderzoek naar de precieze rol van alle zes de verdachten loopt nog.