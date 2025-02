Quincy zat onterecht vast en heeft recht op vergoeding van zeker een ton

Neem een goede slachtofferadvocaat in de arm om een passende schadevergoeding te eisen. Dat is het advies dat de ervaren advocaat Pieter van der Kruijs geeft aan Quincy, de 23-jarige man uit Schijndel die ruim drie jaar onschuldig in een cel zat. Quincy’s ex-advocate, Kristen Megens-Van Mierlo, denkt er hetzelfde over. Een snelle rekensom leert dat hij sowieso recht heeft op een schadevergoeding van minstens honderdduizend euro. Maar geld vergoedt volgens Megens niet alles: “In deze zaak heb je alleen slachtoffers en verliezers.”

Quincy werd in juli 2021 aangehouden en verdween achter slot en grendel. De jongeman van toen net twintig jaar werd ervan verdacht dat hij in oktober 2020 een huis aan de Planetenlaan in Schijndel in brand had gestoken. Hij woonde er als adoptiezoon met zijn ouders en twee zussen. Quincy werd beschuldigd van viervoudige poging tot moord dan wel doodslag en brandstichting.

In mei 2022 werd bij de rechtbank in Den Bosch achttien jaar geëist, twee weken later kreeg hij tien jaar cel. Kristen Megens-Van Mierlo ging namens hem in appèl, omdat zijn cliënt in haar ogen niets te verwijten viel. Begin deze maand diende het hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch. Een week eerder dan normaal volgde de uitspraak: doodslag dan wel brandstichting kon niet bewezen worden. Dat betekende dat Quincy op vrije voeten kwam.

Zowel Pieter van der Kruijs als zijn collega Megens spreekt van een best unieke kwestie. Volgens Van der Kruijs is er enige vergelijking met een zaak waarbij hij zelf betrokken was: de zogeheten Rosmalense flatmoord. Ruim twintig jaar nadat een vrouw doodgestoken was gevonden in een hal van haar flatwoning in Rosmalen, werd zijn cliënt vrijgesproken van deze moord. “Grote verschil is wel dat hem geen celstraf was opgelegd, maar dat hij veertien jaar in een tbs-kliniek is behandeld. De jongeman uit Schijndel zat wel jaren in de gevangenis.”