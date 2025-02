Man (48) gegijzeld, arrestatieteam valt woning binnen en bevrijdt hem

De politie heeft zondagnacht een 48-jarige man bevrijd die in een huis in de Donkerstraat in Oosterhout werd gegijzeld. Een vriend van de man schakelde de politie in en die viel maandag in de vroege morgen het huis binnen. Een 48-jarige verdachte is aangehouden.

De meldkamer van de politie kreeg rond twaalf uur 's nachts een telefoontje binnen van een man. Hij gaf aan dat zijn vriend mogelijk gegijzeld werd in een huis in de Donkerstraat. De politie kwam direct in actie en startte een uitgebreid onderzoek.

Specialistische teams zetten die nacht alles op alles om zicht te krijgen op de gijzeling. In de vroege ochtenduren besloot de politie in te grijpen, waarna het arrestatieteam het pand binnenviel. Bij de inval werd een 48-jarige man uit Oosterhout aangehouden. Het gegijzelde slachtoffer, eveneens 48 jaar oud, werd bevrijd. Het gaat volgens de politie goed met hem. Volgens de politie lijkt het vooralsnog te gaan om een 'opzichzelfstaand incident'. De politie doet verder onderzoek en de verdachte wordt later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.