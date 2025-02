'Simsala Saartje' dankzij corona uitgegroeid tot megahit op YouTube

Saartje, Tibbe, en natuurlijk meneer Frans zelf. Er is geen kleuter, leraar of ouder met jonge kinderen die ze niet kent. En dat is niet zo verwonderlijk wanneer je bedenkt dat hun avonturen elke week worden gevolgd door honderdduizenden fans. ‘Simsala Saartje’ van Frans en Peter van Reijen is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een regelrechte hit op YouTube. Zonder de coronapandemie was dit idee waarschijnlijk nooit geboren.

Het idee voor ‘Simsala Saartje’ ontstond tijdens corona toen de scholen moesten sluiten. “We konden kleuters natuurlijk geen huiswerk geven, dus maakte ik filmpjes voor ze op mijn zolderkamer", vertelt meneer Frans. “Het was heel interactief, kinderen mochten tekeningen en de antwoorden van spelletjes opsturen. Mijn eerste Saartje was nog een handpop die ik voor mijn verjaardag van mijn vrouw had gekregen. Later, toen we een professionele doorstart maakten met steun van onderwijsstichting LPS (Lowys Porquin Stichting), heb ik een nieuwe Saartje laten maken.

"We maken vrolijke, actuele filmpjes waarbij kinderen ook iets opsteken.”

“We hadden nooit verwacht dat het zo populair zou worden. In het begin waren we al blij met een paar duizend kijkers. Dat we nu soms een aflevering hebben meer dan een miljoen views, of drie miljoen streams van ‘Het Opruimlied’, hadden we nooit durven dromen”, aldus meneer Frans.

In ‘Simsala Saartje’ maakt hij van alles mee met zijn zelfbedachte handpoppen Saartje en Tibbe. “We maken vrolijke en actuele filmpjes waarbij de kinderen ook nog iets opsteken.” Meneer Frans weet waar hij over praat, want in het dagelijks leven staat de YouTube-ster twee dagen per week voor de kleutergroep van basisschool De Biezenhof in Halsteren.

"Als het lukt, springen we telkens weer een gat in de lucht."

De rest van de week werkt Frans met zijn broer Peter (33) aan ‘Simsala Saartje’. Frans: “We doen alles zelf, Peter is de drijvende kracht achter de camera en ik bedenk en schrijf alle verhalen. We streven ernaar om wekelijks of om de week een nieuwe aflevering te maken. Het blijft altijd spannend of we het halen. Wanneer het is gelukt, springen we telkens weer een gat in de lucht.”

Frans en Peter van Reijen maken samen 'Simsala Saartje' (foto: Erik Peeters)

Het personage van Saartje is gebaseerd op de belevingswereld van een vijfjarige kleuter. “Het is fantastisch om te zien hoe verliefd kinderen zijn op Saartje. Wanneer ik in de klas zou vragen wie er op haar kinderfeestje zou willen komen, gaan alle vingers omhoog. Als ik ze vertel dat dat natuurlijk niet kan omdat Saartje een pop is, krijg ik vaak de vraag of ik de volgende keer wel de echte Saartje mee wil nemen.” In ‘Simsala Saartje’ komen spelenderwijs leerzame onderwerpen aan bod. In iedere aflevering staat één thema centraal. “Doordat ik zelf leerkracht ben, weet ik welke leerdoelen er zijn in de kleutergroepen. Zo vond ik het een leuk idee om Saartje te laten ‘hakken en plakken’ zodat kleuters horen welke klanken er in een woord zitten. Dit is belangrijk bij het leren lezen in groep drie.”

"Ik ben leerkracht en acteur, eigenlijk precies zoals alle leerkrachten.”

Tijdens de opnames blijkt hoe goed Frans en Peter op elkaar zijn ingespeeld. Na één of twee ‘takes’ gaan ze weer verder met een volgende scene. “We weten precies wat we voor ogen hebben. Bovendien kennen we elkaars krachten. Er wordt geen tijd verspild aan discussies over hoe we iets moeten aanpakken. We kunnen hierdoor heel snel en toch professioneel werken”, legt Peter uit. Voorlopig zijn de broers nog lang niet van plan om te stoppen met hun succesformule op YouTube. ‘Simsala Saartje’ verovert inmiddels ook voorzichtig het theater. Meneer Frans: “Vaak krijg ik de vraag wat ik het liefst doe: filmpjes maken of voor de klas staan. Ik vind beide bezigheden even leuk. Ik ben leerkracht en acteur, eigenlijk precies zoals alle leerkrachten.”