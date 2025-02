Ontsnapt edelhert rent over rotonde en komt in het water terecht

Een loslopend edelhert heeft maandag de gemoederen bezig gehouden in Best. Het beest rende over de weg en een rotonde en kwam in het water terecht. De opvallende verschijning is door meerdere mensen op beeld vastgelegd. Het hert is aan het eind van de dag ingeslapen door een dierenarts.

Volgens het Brabants Landschap komt het edelhert niet uit natuurgebied Het Groene Woud waar deze dieren voorkomen. Volgens de natuurorganisatie is het hert ontsnapt bij iemand die het dier thuis hield.

Nicky Boleij zag tijdens haar werk door het raam het grote hert voorbij zwemmen. Ze moest twee keer knipperen met haar ogen en attendeerde haar collega's op het dier. Steigeren

"Het gaf wel wat consternatie, zeker toen de brandweer erbij kwam en met vijf man op het hert ging liggen om het in bedwang te houden", vertelt Nicky. "Je zag dat hij in paniek was. Het was best zielig om te zien." Niet aanzien

Ook buurtbewoner Huub Kuipers was onder de indruk van het edelhert. Hij zag hem zwemmen in het water. "Hij heeft zeker drie kwartier in het koude water doorgebracht. Toen er allemaal brandweer op af kwam, ben ik weggegaan. Ik kon het dierenleed niet echt aanzien." De gemeente Best heeft laten weten dat het hert door een dierenarts is ingeslapen, nadat het eerder door brandweermannen uit het water was gehaald.