Eerste officiële 3 Uurkes Vurraf-kroeg is er klaar voor: 'Dorp ontploft'

Het Wapen van Liempde is de eerste officiële 3 Uurkes Vurraf-kroeg. Dinsdag werd de plaquette opgehangen in het café aan het Raadhuisplein in Liempde. De start van het carnaval in Brabant is niet alleen te zien in Het Wapen van Liempde, het feest der feesten wordt er ook gevierd. Verder wordt tijdens de uitzending van 3 Uurkes Vurraf van Omroep Brabant live geschakeld met de kroeg en bezoekers. Uitbater Ruud Bouwmans is heel blij met de titel. "Ik denk dat heel het dorp Liempde er blij mee is."

De afgelopen twee weken werd er door elf cafés en feesttenten fel gestreden om de titel 3 Uurkes Vurraf-kroeg. Het publiek kon via Facebook stemmen via de foto van hun favoriete kroeg. Dat werd massaal gedaan en het werd uiteindelijk een nek-aan-nekrace tussen Het Wapen van Liempde en Het Wapen van Roosendaal. Spectaculaire video

De jury besloot uiteindelijk om deze twee cafés het tegen elkaar te laten opnemen. Beide cafés moesten een motivatievideo insturen waarom zijn de 3 Uurkes Vurraf-kroeg moesten worden. De campagnevideo van het winnende café:

De kroeg wist zelfs Jan Biggel te strikken om de campagne te steunen. Zelfs in de Facebookgroepen van omliggende dorpen, zoals Best en Boxtel, werden volop stemmen geworven voor het café. "We stonden met de likes heel lang bovenaan, maar toen kwam die opdracht met het filmpje en dan is het aan een jury", vertelt uitbater Ruud Bouwmans.

'Liempt ontploft'

Voor de motivatievideo werd alles uit de kast getrokken. In één dag nam Het Wapen van Liempde een filmpje op waaraan hun bier-, confetti- en licht en geluidleverancier meededen. Ook de carnavalsvereniging hielp een handje mee en trommelde een hoop mensen op. Er werd een professionele cameraman geregeld en ook nog een drone ingezet. Samen met overbuurman De Durpsherberg zet Het Wapen van Liempde met carnaval een grote feesttent neer op het plein voor hun zaak. "En als dan 3 Uurkes Vurraf begint en er wordt met ons geschakeld, dan ontploft het hier nog een keer, net zoals in ons filmpje", lacht uitbater Bouwmans. "Liempde leefde heel erg mee, onze telefoon stond roodgloeiend." Verrassing

Bouwmans en zijn overbuurman Ton van Alphen van De Durpsherberg verwacht dat het heel druk gaat worden 28 februari tijdens 3 Uurkes Vurraf. "Sowieso heel het plein en de carnavalstent vol", zegt Van Alphen stellig. "Maar als al die 36.000 mensen die geen kaartje hebben gewonnen voor 3 Uurkes Vurraf naar ons toe komen, weet ik nog niet precies hoe we dat gaan doen", zegt hij met een lach. Live verbinding

Tijdens het feest van 3 Uurkes Vurraf wordt live geschakeld met Het Wapen van Liempde als officiële 3 Uurkes Vurraf-kroeg 2025. Het is voor het eerst dat een café of feesttent zo betrokken wordt bij de officiële start van carnaval vanuit Eindhoven. Al jaren zijn er heel veel kroegen in Brabant die op een groot scherm 3 Uurkes Vurraf op hebben staan en met hun bezoekers zo de start van carnaval meevieren. 3 Uurkes Vurraf is volgende week vrijdag, 28 februari, van 15.00 uur tot 18.00 uur te zien. Het voorprogramma 2 Uurkes Vurgloeie start al vanaf 13.00 uur.