Dief rijdt weg in auto die warm staat te draaien

Een autodief in Roosendaal dacht dinsdagochtend de slag van zijn leven te staan. Een 28-jarige man probeerde een auto te stelen die warm stond te draaien op het Prinses Beatrixplein. Hij kwam alsnog bedrogen uit.

De eigenaar van de auto had de auto alvast gestart om de auto te ontdooien. "Niet heel handig", voegt een woordvoerder van de politie toe.

De dief was het daar waarschijnlijk niet mee eens. Hij zag de auto staan met de sleutel in het contact en besloot in te stappen om weg te rijden met de hoofdprijs.

Die rit duurde niet heel lang: de politie wist de auto op te sporen en de 28-jarige man uit Roosendaal aan te houden.