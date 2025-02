Kevin stak stiefvader dood na ruzie om huissleutel, 10 jaar cel

Kevin K. (35) uit Roosendaal moet tien jaar de cel in voor het doden van zijn stiefvader op 29 juni vorig jaar. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag geoordeeld. Na zijn celstraf wordt Kevin onder toezicht geplaatst om herhaling te voorkomen. Justitie had twee weken geleden twaalf jaar cel tegen hem geëist.

In een paar seconden stak Kevin K. (35) zijn stiefvader Patrick in de vroege ochtend van 24 juni vijf keer in zijn hoofd, hals en borst. Hij hield op met steken toen de man voorover in de gordel van zijn werkbus hing. Daarna liep Kevin kalm naar het huis van zijn moeder aan de Feithlaan in Roosendaal om voor haar te zorgen.

Tegen half zes stak K. zijn stiefvader Patrick (57) dood, maar pas een half uur later belde hij met 112. En dat was ook al een apart, bijna laconiek gesprek. “Nee, ik ga niks geks meer doen. Dat heb ik al gedaan, haha”, zei hij tegen de 112-operator. Hij vertelde ook dat het slachtoffer ‘niet meer wakker was’ en een paar keer goed gestoken was. En hij sloot het gesprek af met ‘u ook bedankt, hoi hoi’.

Kevin zat al uren te wachten tot de vriend van zijn moeder naar zijn werk zou gaan. Van hem wilde hij de sleutel terug van het huis van zijn moeder. Er was een conflict over het oppassen op de kleinkinderen. Toen de vriend de moeder voor het blok zette, koos zij voor de kinderen en kleinkinderen. "Dan weet je het antwoord wel”, had ze gezegd.'

Verhuizen

Omdat de relatie daardoor voorbij was, sprak Kevin met zijn zus en moeder af om de spullen van de moeder die zaterdagochtend te verhuizen als Patrick naar zijn werk zou zijn. Die mocht nog drie weken in het huis blijven, maar de moeder wilde daar meteen weg.