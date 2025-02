Ontsnapt edelhert ingeslapen na urenlange vlucht: 'Door de stress'

Het edelhert dat maandag na een lange tocht uit het water van het Wilhelminakanaal bij Oirschot werd gevist, was afkomstig uit een wei bij zorgboerderij De Hagelaar in Best. Het dier werd onderweg door meerdere mensen gefilmd en is zes kilometer verderop met veel moeite op de kant gebracht. Een dierenarts heeft het dier laten inslapen, omdat het te gestrest was.

In de wei bij zorgboerderij De Hagelaar stonden tot maandag een edelhert met een groot gewei en vier hindes. "Ik denk dat ze zondag al geschrokken zijn van iets, een hond of zo, want ze waren allemaal heel gestrest", vertelt Jan van den Boom, de zorgboer. De dieren zijn heel tam, zegt Jan: "Normaal gesproken gaan hier mensen van de zorgboerderij 's morgens met brood naar de herten toe. Ze eten zelfs uit hun hand. Maar deze keer waren ze heel onrustig, helemaal in de stress, en lieten ze zich niet zien."

Zorgboerderij De Hagelaar biedt dagverzorging aan hulpbehoevenden en licht dementerende ouderen. Ook mensen met autisme, een psychiatrische stoornis en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen er terecht. Op de zorgboerderij vinden ze rust en hebben ze contact met dieren en planten. De boerderij van Jan heeft al dertig jaar herten, die in een omheinde wei staan. "Het hoort niet dat die kunnen uitbreken", zegt Jan. De vier hindes zijn nog op of rond het terrein waar ze thuis horen. Jan probeert ze heel voorzicht met voer weer in de wei te krijgen. Het ontsnapte edelhert werd door meerdere mensen gefilmd:

Hoe het edelhert kon ontsnappen, is nog niet duidelijk. "Een hert kan vijf meter ver springen en twee meter hoog, maar dat doet hij niet als hij in vrede leeft. Door de stress is het hert door of over het hek heen gesprongen", vertelt Jan verder. "Een dag later, op maandag, is er eentje gesignaleerd op de ringweg in Best. Het dier is naar Oirschot gelopen en zelfs een heel eind door het water gezwommen. Als hij geen stress had gehad, was hij wel eerder gaan grazen."

"Samen met de brandweercommandant en de veearts hebben we gekozen voor veiligheid."

Toen Jan bij het hert kwam, dat na een zwemtocht in het Wilhelminakanaal door vijf brandweermannen in bedwang moest worden gehouden, was het dier nog zo gestrest dat het onverantwoord was om het los te laten. "Samen met de brandweercommandant en de veearts hebben we gekozen voor veiligheid. Het was echt een knoeperd met een groot gewei, die zomaar iemand had kunnen verwonden. Dus heeft de dierenarts hem geëuthanaseerd."

De wei waar de herten horen te staan (foto: Jan Peels).