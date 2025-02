Fotografe Danna verloor haar werk én haar gezondheid door corona

Fotografe Danna van Daal (47) herinnert het zich nog goed, hoe de hele wereld vijf jaar geleden met de komst van corona ondersteboven werd gekieperd. Niets leek meer zoals het was. "Alles was op slot, we hielden ons thuis schuil en leefden van persconferentie naar persconferentie. Achteraf denk je, wie verzint dit?"

Opeens konden we niet meer naar de sportschool, de kapper, een wijntje drinken in de kroeg of even de bouwmarkt in voor een pot latex. Danna's fotocamera was in die tijd haar houvast. "Het was een buitenkans om het leven tijdens de lockdown vast te leggen, in al z'n beperkingen. Alle momenten werden zo'n beetje door corona bepaald", vertelt ze. "Achteraf is het een mooi naslagwerk om terug te blikken naar die gekke tijd."

"We zochten elkaars handen, gescheiden door het laagje glas."

Zoals de bezoekjes aan haar ouders, die allebei corona hadden. Via het raam was er contact. "We haalden grapjes uit, lachten, huilden en zochten elkaars handen, gescheiden door het laagje glas", zegt ze.

Contact met haar ouders tijdens de lockdown. (Beeld: Omroep Brabant)

En de emotie bij haar zoon Guus, die na negen weken thuiszitten weer voor het eerst naar school moest. "Hij vond het heel eng en spannend, omdat hij al die tijd in een bubbel had gezeten."

Zoon Guus voor 't eerst weer naar school. (Beeld: Omroep Brabant)

Duizenden foto's maakte Danna. Ze wilde er een boek van maken, maar toen werd ze zelf ziek. "In 2021 kreeg ik corona en belandde ik in het ziekenhuis", zegt ze.

"De radio zwijgt hier al vier jaar."