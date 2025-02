PSV legt stadionverboden op, maar krijgt ook straf van de KNVB na wangedrag

PSV heeft vijftien voetbalsupporters een voorlopig stadionverbod opgelegd. Directe aanleiding is het gedrag van de Eindhovense aanhang, begin deze maand tijdens de uitwedstrijd tegen NEC Nijmegen. Er werd toen onder meer vuurwerk afgestoken. Eén van de PSV-fans kreeg hierbij een vonk in het oog, waaraan hij medisch behandeld moest worden.

Ook de KNVB heeft maatregelen genomen na het competitieduel in Nijmegen. PSV heeft boetes gekregen en de Eindhovense club hangt een wedstrijd zonder uitpubliek boven het hoofd wanneer haar aanhang zich opnieuw misdraagt.

De leiding van PSV baalt enorm van de straffen. “We steken ons geld liever in sfeeracties dan in boetes”, zegt algemeen directeur Marcel Brands. Hij maakt zich zorgen over een aantal recente gebeurtenissen bij uitwedstrijden, waaronder die in Nijmegen.