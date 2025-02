Burgemeester ziet steeds minder goed en stopt met pijn in het hart

Hans Ubachs, burgemeester van de gemeente Best, stopt per direct. Hij heeft dit besluit genomen, omdat oogproblemen hem te veel in de weg zitten om zijn werk goed te doen. Op de site van de gemeente Best laat Ubachs weten dat 'het burgemeester zijn zijn leven is, zijn zijn'. Maar de aanhoudende oogproblemen kosten hem 'te veel kracht en energie om zijn werk goed te doen'.

Ubachs, die volgende week 65 wordt, was vorig jaar aan zijn tweede ambtstermijn begonnen en had die graag willen afmaken. De oogproblemen ontstonden jaren geleden. "Mijn zicht is sterk verminderd, daarom ben ik onlangs geopereerd. Helaas is het resultaat niet zoals ik had gehoopt", vertelt Ubachs “De problemen zijn begonnen met een netvliesontsteking”, meldde Ubachs eind vorig jaar in een gesprek met de MaculaVereniging. Deze belangenorganisatie komt op voor mensen met macula-degeneratie, de meest voorkomende oorzaak van slechtziendheid.

In het interview zei Ubachs ook dat het ziekenhuis waar hij werd geholpen, de oogproblemen niet goed heeft aangepakt: "Ik ben daardoor boos en verdrietig. Mijn gezichtsveld neemt aan de buitenkant af. Ik kan daardoor bijvoorbeeld geen auto meer rijden. Groepen mensen zijn niet goed te herkennen en typen is heel lastig." 'Besluit niet makkelijk'

Nu, enkele maanden later, heeft hij met pijn in zijn hart een knoop doorgehakt: "Na lang nadenken laat ik jullie weten dat ik per direct mijn functie als burgemeester van Best neerleg. Dit besluit is niet makkelijk voor mij." In de periode rondom de ingreep heeft Ubachs nagedacht over zijn werk en functioneren, zo legt hij uit op de site van de gemeente Best. "Er is veel gebeurd de afgelopen tijd en er moet nog veel gedaan worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de geplande herindeling tussen Oirschot en Best." De burgmeester vindt dat hij zich 'niet volledig kan inzetten om de werkzaamheden goed uit te voeren': "Dat gaat mij, nogmaals, aan het hart. Maar ik heb geen andere keuze. De belangen van de gemeente Best en haar inwoners staan voor mij voorop."