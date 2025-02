Mo Allach vertrekt als technisch directeur bij RKC Waalwijk

Technisch directeur Mo Allach vertrekt aan het eind van het seizoen na vijf jaar bij RKC Waalwijk. Een reden noemt de nummer 17 van de Eredivisie niet, maar volgens meerdere media gaat de 51-jarige Allach aan de slag bij FC Groningen.

Allach keerde in 2020 terug bij RKC, na een eerdere periode in Waalwijk van 2009 tot 2011. De geboren Hagenaar werkte ook bij onder meer de KNVB, Vitesse en Maccabi Haifa in Israël.

Opmars in de Eredivisie

RKC is onder trainer Henk Fraser de afgelopen weken bezig aan een gestage opmars in de Eredivisie. De achterstand op nummer 16 Sparta Rotterdam is nog 3 punten.

Mocht Allach naar FC Groningen vertrekken, dan volgt hij Frank van Mosselveld op. De oud-RKC'er ging vorig jaar juli aan de slag als nieuwe algemeen directeur van de club in de Martinistad.