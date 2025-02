Kies je Kraker is titanenstrijd, stem nu op jouw favoriete carnavalshit

Kies je Kraker is een heuse titanenstrijd aan het worden. De stembus is pas sinds maandagochtend open, maar de stemmen stromen al met tienduizenden binnen. Brabant laat massaal weten wie het allerbeste carnavalsliedje heeft gemaakt. De tweede ronde van Kies je Kraker begint komende vrijdag al, dus de stemmen zijn hard nodig. In het Kies je Kraker journaal houden we je elke dag op hoogte van de tussenstand en het laatste nieuws rond de zoektocht naar dé carnavalshit van 2025.

Collin Beijk & Mar Versteden Geschreven door

Er waren dit jaar een recordaantal inzendingen voor Kies je Kraker. Uit ruim driehonderd inzendingen nomineerde de jury na een zes uur durende sessie uiteindelijk 33 nummers die strijden om dé carnavalshit van 2025 te worden. Stem hier voor Kies je Kraker! In het dagelijkse Kies Je Kraker Journaal praten we je elke dag bij over de wedstrijd. Zo belt Mark dinsdag met de winnaars van vorig jaar: CV De Weggooiers. Daarnaast neemt hij de Gouden Zone door. Dat is de Top 5 van de lijst in alfabetische volgorde.

Komende vrijdag is een belangrijk eerste moment in de verkiezing. Om 17.11 uur vallen namelijk de onderste 22 van de 33 liedjes af. De Top 11 gaat dan opnieuw de strijd met elkaar aan en iedereen kan dan weer stemmen op zijn of haar favoriet. En om aan te geven hoe spannend het kan zijn: vorig jaar zat er drie stemmen verschil tussen de winnaar en nummer twee. En die titel is niet alleen een enorme eer, maar kan ook de start of een flinke boost van een carrière zijn. En natuurlijk is het ook lekker om in een illuster rijtje te staan met carnavalsgrootheden als Lamme Frans, Veul Gère, Johnny Gold, Gebroeders Ko en Niek en Danny. De winnaar van de felbegeerde Kies Je Kraker Trofee wordt bekend gemaakt tijdens 3 Uurkes Vurraf op 28 februari tijdens de officiële start van carnaval. Kijk hier onder naar de eerdere afleveringen van het Kies je Kraker Journaal:

Luister hier naar de 33 genomineerde carnavalsnummers van 2025:

