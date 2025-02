Schip vaart tegen sluisdeuren: scheepvaartverkeer voorlopig gestremd

Een binnenvaartschip is dinsdagmorgen tegen de deuren van de grote sluiskolk in Lith gevaren. Hierdoor is de scheepvaart over de Maas voor grotere en hogere schepen gestremd. Dit meldt Rijkswaterstaat. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt en hoe het ongeluk kon gebeuren.

De sluisdeuren zijn ernstig beschadigd. Het schip ligt nog vast tussen de sluisdeuren. Woensdag wordt in kaart gebracht hoe de deuren eraan toe zijn en of ze nog te herstellen zijn. Dan wordt ook duidelijk hoe lang de stremming gaat duren.