Minister-president Schoof moet kiel aan: 'Carnaval medicijn tegen chagrijn'

Commissaris van de Koning Ina Adema ziet het al helemaal voor zich. Minister-president Dick Schoof die in een boerenkiel of een pèkske met zijn adjudanten Dilan Yesilgöz en Pieter Omzigt rond de Hofvijver danst. En ondertussen delen Caroline van der Plas en Geert Wilders gratis worstenbroodjes uit op het Binnenhof.

Allemaal flauwekul, maar de Commissaris zei het wel met een bedoeling. Ze hield dinsdagavond in het provinciehuis in Den Bosch een toespraak tijdens de Sleuteldragersborrel. In het gebouw waar het vaak bittere ernst is, was het nu lang leve de lol. De bijeenkomst van alle prinsen, prinsessen en de nodige adjudanten van alle carnavalsrijken in onze provincie vindt jaarlijks plaats.\

Volgens Adema zou het allemaal anders zijn wanneer mensen elkaar wat vaker zouden opzoeken en in elkaar willen investeren: “Als ik naar de wereld om me heen kijk, denk ik weleens: het is één grote optocht met feestvierders die het niet hebben begrepen.” Behalve in Brabant, want in de rest van het land kunnen ze veel van ons leren volgens de Commissaris: “Carnaval ís meer dan gezellig, het is het beste medicijn tegen chagrijn. Het is een feest van verbroedering en ontmoeting.”

Adema maakte verder bekend dat ze dit jaar carnaval gaat vieren in Boemeldonck (Prinsenbeek dus). In 2026 is ze te gast aan de andere kant van de provincie, in Klotland (ofwel Asten).