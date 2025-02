Overval op tankstation, daders op de vlucht met partij sigaretten

Een tankstation aan de Nistelrodeseweg in Heesch is dinsdagavond overvallen. Er werd direct groot alarm geslagen en de politie kwam met verschillende auto's naar het tankstation. Een gebied rondom het tankstation is afgezet. De politie is op zoek naar twee verdachten en heeft onder meer een helikopter ingezet.

Het gaat volgens een politiewoordvoerder om twee donker geklede verdachten met een motorhelm. Eén van hen had een vuurwapen bij zich, of iets wat daar op leek. Met het ding heeft hij een medewerker bedreigd.