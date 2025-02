Vreemde 'vuurballen' boven Brabant: 'Het leek op een neergestort vliegtuig'

Mensen die woensdag al heel vroeg uit de veren waren, zagen tussen vier en vijf uur iets opmerkelijks door de lucht vliegen. Vanuit verschillende plekken in onze provincie ontvingen we meldingen van lichtgevende vuurballen die aan de donkere hemel te zien waren.

Ook Iwan keek zijn ogen uit. "Om tien over half vijf uur waargenomen boven Udenhout richting Veghel. Wel raar als je het ziet, ik dacht ik slaap nog. Ik denk iets van een meteoriet", laat hij weten. En Martien zag de lichtbollen vijf minuten later voorbij schuiven boven Deurne.

Drie vuurballen

Ook in Landhorst werd het verschijnsel gespot, daar ging het om drie vuurballen die dertig seconden lang te zien waren. In Heijningen spreken ze van twee vuurballen, die richting het oosten bewogen.

"Het is materiaal dat over is na de raketlancering van vannacht, van 23 nieuwe Starlink-satellieten van Elon Musk", denkt Erik.

Onderdelen van raket

Weerplaza vermoedt dat Erik heel dichtbij zit met zijn theorie. Ook de meteorologen denken dat het om de resten gaat van een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX.

"We weten dat er dinsdag een Falcon 9-raket is gelanceerd", zegt weerman Floris Lafeber. "De raketten zijn onbemand, en worden met een lading satellieten de lucht ingestuurd. Mogelijk is-ie kapot gegaan in de ruimte, en zijn het de onderdelen van de raket geweest die verbranden in de atmosfeer." Maar ook een meteoor sluiten ze bij Weerplaza niet uit.

De objecten waren niet alleen in Brabant te zien, maar ook in de rest van Nederland en Europa.