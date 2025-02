Containerkat wacht na 4 weken op zee nog steeds op zijn baasje

De kat die vier weken lang vastzat in een zeecontainer en vanuit Brabant helemaal naar Curaçao meereisde, maakt het naar omstandigheden goed. Maar zijn baasje is nog steeds niet gevonden. Bij Stichting Kitten Rescue Curaçao, dat zich over het diertje ontfermde, hebben ze hem Wonder genoemd.

"Wonder is nu een dikke week bij ons en begint heel voorzichtig uit zijn schulp te kruipen", meldt de stichting. "Waar hij zich de eerste dagen compleet afsloot voor de buitenwereld, gedraagt hij zich nu iets vrijer." Volgens de Kitten Rescue Foundation is het niet vreemd dat een kat na zo'n ingrijpende gebeurtenis in zichzelf gekeerd is. "Het is heel veel om te verwerken", laten ze weten op Instagram.