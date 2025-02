Val in opslagloods voor strooizout: slachtoffer is 16-jarige jongen

Een jongen van zestien jaar uit Werkendam is dinsdag gewond geraakt bij een ongeluk in de opslag voor strooizout in Raamsdonksveer. Volgens de Arbeidsinspectie is hij gevallen. Hoe dit kon gebeuren, is onbekend.

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij er aan toe is. De Arbeidsinspectie is een onderzoek begonnen en heeft hiervoor de opslag aan het Keizersveer bezocht.

In eerste instantie werd dinsdag gemeld dat er een man klem was komen te zitten tussen een betonwand met strooizout. Het slachtoffer zou zeker anderhalf uur hebben vastgezeten tot hulpdiensten hem in een brancard er tussenuit hebben gekregen. De jongen is in een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Het bedrijfsongeval werd rond kwart over drie gistermiddag gemeld. Deze loods wordt in tegenstelling tot eerdere berichtgeving niet beheerd door Rijkswaterstaat. Brandweer, politie en ambulance werden ingeschakeld:

Er moest een hoogwerker aan te pas komen (foto: Erik Haverhals/SQ Vision).

Foto: Erik Haverhals/SQ Vision.