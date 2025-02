Strafzaak na dodelijk ongeluk Stint gaat nog langer duren

De strafzaak tegen twee bedrijven en twee leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de productie en verkoop van de Stint is opnieuw op de lange baan geschoven. Bij het drama met de Stint in september 2018 kwamen vier kinderen om het leven toen hun elektrische bolderkar in botsing kwam met een trein in Oss. Een vijfde kind en een medewerkster van de kinderopvang raakten zwaargewond.

Volgens het OM had de Stint geen goede remconstructie, geen remschakelaar, geen opstartbeveiliging, geen aanwezigheidsdetectie en een gashendel die niet goed werkte. De twee leidinggevenden zouden hebben geweten van de mankementen, maar ze verzwegen dit. Verder worden de verdachten vervolgd voor valsheid in geschrifte.