Schip ramt sluisdeuren: scheepvaartverkeer nog week gestremd

De grote sluis in de Maas bij Lith blijft nog zeker een week op slot. Pas midden volgende week kunnen de deuren eruit gehesen worden die dinsdag door een aanvaring ernstig beschadigd raakten. Rijkswaterstaat heeft dit bekendgemaakt.

Pas als de sluisdeuren eruit zijn, kan de volledige schade in kaart gebracht worden. Ook dan kan er pas goed beoordeeld worden, of er een nieuwe deur nodig is, of dat de beschadigde deur hersteld kan worden. De schade is nog niet volledig te beoordelen, omdat die vooral onder water zit.