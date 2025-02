Vriend vermoord met hamer: Alex riskeert 15 jaar cel en tbs-behandeling

De 46-jarige Maikel Kievits werd op 3 september 2023 met een hamer doodgeslagen in een huis aan de Brugstraat in Den Bosch. De politie vond hem met een kussen op zijn gezicht, terwijl er bloed op het plafond zat. Zijn vriend Alex de V. (51) gaf toe dat hij het had gedaan, maar waarom en hoe het precies was gegaan, bleek woensdag een lastige kwestie in de rechtbank in Den Bosch. De strafeis was niet mals: 15 jaar cel én tbs met dwang.

De rode draad in hun leven was het gebruik van veel alcohol, speed, coke, pep, medicijnen, softdrugs en andere verdovende middelen. En dat al jarenlang. Dit maakte de zoektocht van de rechters extra complex.

Nicole woonde in september 2023 in een huurhuis in de Brugstraat in het centrum van Den Bosch. Maar de baas was ze al lang niet meer in haar eigen woning. Haar vriend Maikel maakte daar de dienst uit en het was een komen en gaan van dealers, vage vrienden en bekenden uit de daklozenwereld, die soms elders verbleven en dan weer in de Brugstraat logeerden of gewoon kwamen gebruiken. De woningbouw had niet voor niets een laatste waarschuwing afgegeven, omdat de woning alles had van een drugspand.

Om het verhaal van de dood van Maikel, of Mike, te begrijpen, moet eerst de context worden geschetst. De rechters trokken daar woensdag de nodige uren voor uit. Naast Alex stond ook de vriendin van Maikel, Nicole S. (58), terecht. Justitie vindt dat zij medeplichtig is aan de moord op Mike en eiste 40 maanden cel tegen haar.

Mike had eerder op de dag ruzie gehad met Nicole over een dealer en diens vriendin, die tijdelijk in het huis verbleven. Hij dreigde de boel kort en klein te slaan. Alex ging buiten met hem praten, terwijl Mike ondertussen bolletjes cocaïne verkocht. "We spraken over zijn thuissituatie", vertelde Alex. "Hij kon niet van zijn verslaving afkomen en had daar verdriet over."

Goede huisvriend Alex, die Mike tijdens zijn leven op straat had leren kennen, fungeerde als een soort beveiliger van het huis. Hij liet mensen wel of niet binnen, en Nicole had hem graag in huis. Maar in de nacht van 2 op 3 september ging het helemaal mis.

Mike kon agressief en bedreigend zijn, vertelde zijn vriendin Nicole. Bijvoorbeeld als hij geen geld had. Hij gebruikte vooral crack en kreeg dagelijks methadon verstrekt. "Ik heb best vaak angstige momenten met hem gehad", vertelde ze. Ondanks dat waren ze al tientallen jaren samen, waarvan Mike jarenlang in tbs-behandeling was.

Mike kwam die nacht als eerste thuis. Stomdronken ging hij op bed liggen, vertelde Nicole, die de hele avond thuis was geweest. Niet veel later, rond kwart voor een, kwam Alex thuis. Om een of andere reden was hij woest en sloeg hij een gat in een salontafeltje, volgens Nicole. Hij zou hebben gezegd dat Mike haar alles had afgenomen. Hij stelde voor om Mike te vermoorden, aldus Nicole. Ze moest daar even over nadenken, maar na vijf minuten ging ze akkoord om haar eigen vriend in zijn eigen bed om het leven te brengen.

Alex ging de slaapkamer in en sloeg Mike daar de hersens in. Nicole zat ondertussen in de voorkamer met de schuifdeuren dicht, de tv hard en haar vingers in haar oren.