Man die gehandicapte zus als 'sekspop' gebruikte, krijgt toch 9 jaar cel

De 62-jarige Petrus M. uit Oss moet alsnog negen jaar de cel in voor het misbruiken van zijn zwaar gehandicapte zus. Na de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch eerder dit jaar ging de man in hoger beroep. Maar het hof oordeelt dat de straf overeind blijft: Petrus M. moet negen jaar zitten. Ook de medeverdachten die seks hadden met de zus van M. moeten de eerder opgelegde straf uitzitten.

Een medeverdachte uit het Gelderse Drempt, een man van inmiddels 82 jaar, had naast een seksafspraak met de broer en zus, kinderporno in zijn bezit. Hij hoopte vanwege zijn hoge leeftijd niet meer tot een celstraf te worden veroordeeld, maar de rechter ging daar niet in mee.

Volgens de officier van justitie gebruikte M. zijn zus als een soort ‘levende sekspop’. In chatrooms besprak hij allerlei mogelijkheden voor seks met zijn wilsonbekwame zus, van wie hij de wettelijke vertegenwoordiger was. Tijdens het proces werd duidelijk dat Petrus M. zijn zus eigenlijk gebruikte als lokkertje om in contact te komen met andere mannen. Dat lukte hem in zijn eentje niet, maar vanaf het moment dat hij zijn zus erbij betrok, kreeg hij wel veel aandacht van andere mannen.

Een derde medeverdachte uit Tilburg (70) werd eerder al vrijgesproken, omdat hij gelijk bij het zien van de zus aangaf niet verder te willen gaan met de seks, omdat ze duidelijk zwaar gehandicapt was. Hij had wel op een weinig respectvolle wijze over seks met de zus gechat en alle voorbereidingen voor haar komst getroffen, maar haakte op het laatste moment zelf af.

'Verwondingen bij de schaamstreek'

De drie medeverdachten zijn oudere mannen uit Tilburg (70), Uden (83) en het Gelderse Drempt (81). De eerste twee ontvingen de broer en zijn zus thuis en de man uit Gelderland kwam ervoor naar Oss. De zwaarste verdenking is voor de man uit Uden. Eind juli, na het bezoek van Petrus M. en zijn zus bij die man, werden in de instelling ook verwondingen bij de zus gevonden in de schaamstreek.

Nadat Petrus M. zijn zus had teruggebracht naar de instelling in Uden ontdekten medewerkers dat er bloed in haar luier zat. Uit onderzoek bleek dat haar vagina ‘flink was bewerkt met een stomp voorwerp’. De vrouw bloedde en had scheurtjes in haar kruis.

De rechtbank verweet Petrus M. dat hij jarenlang geen contact had met zijn zus, die al haar hele leven in een instelling woont. Toen hij na het overlijden van hun ouders haar wettelijke vertegenwoordiger werd, ging hij vaker langs, maar betrok haar ook al snel in de chats.

Na de ontdekking van het misbruik bleek uit haar gedrag dat ze erg onder de gebeurtenissen leed. De rechtbank neemt het M. des te meer kwalijk dat hij geen openheid van zaken geeft, omdat ze het zelf niet kan vertellen. De officier van justitie nam het Petrus M. tijdens de zitting zeer kwalijk wat hij zijn zus heeft aangedaan. Ze heeft het niveau van een 1,5-jarige in het lijf van een 71-jarige, zo omschreef ze. “Ze kon niks zelfstandig en ze kon niet praten. Daarom kan zij ook niks verklaren.”