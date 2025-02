200 studenten maandenlang in de kou na klacht over geluidsoverlast

Na een klacht over geluidsoverlast zitten tweehonderd studenten in Breda al maanden in de kou. In de avond wordt namelijk de bron van de herrie, een pelletkachel, uitgeschakeld. Een gaskachel moet het dan overnemen, maar die kan de vraag naar warmte en warmwater niet aan. “Ik vind het bizar, één klacht zet ons allemaal in de kou”, zegt bewoner Lucas (23).

Overdag is het lekker warm in de studentenwoningen, maar ’s avonds is het bibberen voor studenten zoals Lucas en Jasper. “We hebben al maanden ’s avonds geen warmwater en amper warmte in de woning”, vertelt een boze Lucas.

"De woning is niet meer lekker warm te krijgen."

Het begon volgens de studenten afgelopen november. Volgens Eteck, de warmteleverancier, wordt een biomassaketel ’s avonds tijdelijk uitgeschakeld vanwege geluidsoverlast. “De aanwezige gasketels, die als back-up en voor piekbelasting zijn ingericht, nemen de warmtevoorziening over”, zegt een woordvoerder van Eteck. Maar die gasketels kunnen de vraag naar warmwater en warmte niet aan. “Dan kun je niet meer warm douchen, afwassen gaat niet meer en de woning is niet meer lekker warm te krijgen”, zegt Jasper.

De oorzaak van alle ellende is de in 2012 geïnstalleerde duurzame biomassacentrale, een pelletkachel. De benodigde warmte wordt hier lokaal opgewekt met houtpellets. Een CO2-neutrale oplossing voor de verwarming en warm water. Maar een oplossing die dus sinds een paar maanden ook zorgt voor geluidsoverlast.

"Je voelt de koude lucht naar binnen komen."