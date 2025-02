Man (47) botst op busje met gevangenen en komt om in Botswana

Een 47-jarige man uit Brabant is afgelopen vrijdag omgekomen bij een auto-ongeluk in Botswana, een land in het zuiden van Afrika. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag. De man kwam volgens lokale media met zijn auto in botsing met een busje dat gevangenen vervoerde. Volgens het AD komt de man uit Nuenen.

Het ongeluk gebeurde op de snelweg A1 bij het dorp Dibete, in het zuidoosten van Botswana. Volgens de plaatselijke politie reed de man met zijn auto van het zuiden naar het noorden en nam hij de afslag naar Mookane, richting de Zuid-Afrikaanse grens. Daar botste hij vervolgens op het tegemoetkomende busje met gevangenen.