Na maanden kou krijgen studenten weer warmte en warmwater

Woningbouwvereniging Alwel grijpt in omdat studenten al maanden in de kou zitten. In een brief aan de tweehonderd studenten zeggen ze dat de pelletkachel van warmteleverancier Eteck voortaan de hele dag aan blijft staan. Die werd in de avond uitgezet na een klacht over geluidsoverlast. "We accepteren niet dat Eteck dit probleem niet oplost", schrijft de woningbouw.

Studenten deden woensdag hun verhaal bij Omroep Brabant. In de avonduren hebben ze al sinds november geen warmwater en amper warmte in de woningen. Door geluidsoverlast wordt een biomassaketel, gestookt op houtpellets, ’s avonds uitgezet. Aanwezige gasketels, die als back-up en voor piekbelasting dienen, nemen het dan over. Maar die kunnen de vraag naar warmte en warmwater niet aan. Wachten op oplossing

Klagen bij zowel woningbouwvereniging Alwel als warmteleverancier Eteck hielp niks. Alwel ontkende iets te weten van de problemen. "“We hebben geen signalen ontvangen", zei een woordvoerder. Dat is opmerkelijk, omdat studenten mails aan Alwel lieten inzien aan Omroep Brabant. Warmteleverancier Eteck liet weten dat ze werkten aan een stillere oplossing.

Maar nu blijkt dat studenten niet hoeven te wachten op een oplossing, Alwel heeft Eteck aangesproken en de biomassaketel blijft voortaan aan. "Het is erg vervelend om in de kou te zitten en dat hoort niet zo te zijn", schrijft Alwel. "Je verwacht een warme kamer en dat is nu niet altijd het geval." Student Lucas deed zijn verhaal bij Omroep Brabant:

Opgelucht

"Als verhuurder zijn wij niet verantwoordelijk voor de warmtevoorziening, maar we accepteren niet dat Eteck dit probleem niet oplost. Daarom hebben we met hen gesproken", schrijft Alwel verder aan de studenten. Vanaf nu hebben de studenten dus weer de hele dag warmwater en kan de verwarming weer op volle kracht draaien. Om problemen en klachten over geluidsoverlast in de toekomst te voorkomen, wordt de pelletkachel binnenkort aangepast. Student Lucas (23) reageert opgelucht en blij dat hij vanaf nu weer kan douchen en afwassen wanneer hij wilt. Hij hoopt nog wel op een compensatie van Eteck, omdat hij maandenlang in de avond met een trui en dekens op bed heeft doorgebracht voor wat warmte. Over de compensatie kan Eteck kort zijn: 'er is geen sprake van een leveringsonderbreking, waardoor er geen recht is op compensatie', laat het bedrijf weten.