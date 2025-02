Fransman opgepakt met 25 telefoons in zijn auto

Een 26-jarige automobilist uit Frankrijk is woensdagmiddag opgepakt in Ulvenhout, omdat hij 25 mobiele telefoons bij zich had.

De bestuurder verklaarde dat hij de telefoons van een onbekende man in Utrecht had gekocht. Die agenten vermoedden dat het echter om diefstal ging. De telefoons werden in beslag genomen en de Fransman werd meteen aangehouden. Later bleek uit politieonderzoek dat de telefoons afgelopen zaterdag waren gerold, onder meer in de binnenstad van Utrecht. De Fransman zit vast voor heling.