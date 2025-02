Brabantse universiteiten bezuinigen nog niet op personeel, hogescholen wel

In heel het land wordt veel personeel van universiteiten ontslagen, maar Brabantse universiteiten lijken de dans vooralsnog te ontspringen. Universiteiten zitten al een tijd in zwaar weer door bezuinigingen en oplopende kosten, maar de twee Brabantse universiteiten in Eindhoven en Tilburg geven aan dat er nog geen medewerkers worden ontslagen.

Op de hogescholen in onze provincie is het een andere zaak. Bij de grote scholenkoepels in onze provincie worden medewerkers die vertrekken niet vervangen of worden tijdelijke contracten niet allemaal verlengd. Waar bij de Universiteit Twente ruim veertig medewerkers de deur wordt gewezen en ook de Vrije Universiteit Amsterdam over ‘tientallen ontslagen’ spreekt, lijkt het personeel van Brabantse universiteiten nog zeker van hun baan. Tilburg University geeft aan dat ontslagen 'niet aan de orde zijn' en TU Eindhoven 'moet op veel fronten besparen', maar gaat de komende vijf jaar juist investeren in extra personeel.