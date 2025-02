Vogels dierenpark opgegeten door ratten: 'Nog geen veertje achtergelaten'

Dierenpark De Warande in Helmond is tientallen vogels kwijtgeraakt aan vermoedelijk een rattenplaag. In november vorig jaar verdwenen in twee weken tijd maar liefst 80 vogels. Het gaat om grasparkieten, zebravinken en Japanse meeuwtjes. Het dierenpark is nu op zoek naar nieuwe vogels. "De Warande zonder vogels kan niet," zegt Maarten Koolen van het dierenpark. "We hebben hier al 75 jaar vogels."

De vogels zijn vermoedelijk opgegeten door de ratten, omdat medewerkers dode exemplaren hebben gevonden. "We wisten alleen niet precies waar en hoe deze ratten toegang kregen tot de volières", zegt dierenverzorger Lennon Janssen tegenover Dit is Helmond. "Toen we gingen graven, vonden we een enorm aantal dode ratten. Dat was wel de bevestiging." De ratten hebben midden in de nacht razendsnel toegeslagen, denkt Maarten Koolen, die voorzitter van de Stichting Dierenparken Helmond is. "De ratten kwamen binnen onder de drempel waar ook een waterleiding loopt. Ze lopen gewoon de zitstok op en hebben de vogels doodgebeten in hun slaap. De prooi wordt dan meegesleept naar het hol van de rat. Er is geen gevecht geweest. We hebben nog geen veertje teruggevonden."

Het park had niet meteen door dat er vogels verdwenen. "Tot een van onze medewerkers kwam vertellen dat er minder vogels leken te zijn. Ineens ging het hard. Binnen een nacht waren we een heleboel vogels kwijt." Het Dierenpark kon nog zes parkietjes redden. "Die hebben we toen apart gezet."

"Dan moet je gaan vertellen dat je de vogels kwijt bent"