Provincie wacht niet op kabinet, onderzoekt zelf maatregelen geitenstallen

De provincie gaat kijken welke maatregelen ze kan nemen om de gezondheid van mensen rond geitenhouderijen te beschermen. Daarover hebben Provinciale Staten vrijdag een voorstel aangenomen. Het provinciebestuur moet onder meer onderzoeken wat er aan de woningbouw rondom geitenhouders gedaan kan worden. Onlangs bleek opnieuw uit onderzoek dat mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen, een slechtere gezondheid hebben.

Juist in Oost-Brabant is de intensieve veehouderij sterk aanwezig. En dat gebied werd ook hard getroffen door zowel corona als Q-koorts. Het kabinet neemt nog geen maatregelen en vroeg de Gezondheidsraad om advies. Dit advies wordt pas aan het eind van dit jaar verwacht.

Mensen die binnen 500 tot 2000 meter van een geitenhouderij wonen, zijn ongezonder, zei het RIVM. Vorig jaar bevestigde onderzoek van het RIVM dat slechte luchtkwaliteit direct in verband staat met de uitbraken van corona en Q-koorts. De intensieve veehouderij speelt een grote rol in die slechte luchtkwaliteit.

Sinds 2017 mogen er in Brabant geen nieuwe geitenhouderijen bij komen. Maar bestaande bedrijven mogen hun aantal dieren nog wél uitbreiden. En ook worden er nog steeds woningen in de buurt van geitenboeren gebouwd.

"We weten dat afwachten grote gevolgen kan hebben voor omwonenden", zei Irma Koopman van de SP. "We mogen geen tijd meer verliezen met afwachten. Zeker omdat we allemaal bezorgd zijn om de gezondheid van Brabanders."

'De nood is hoog'

Ook voor Jan-Frans Brouwers van 50PLUS is het duidelijk dat er iets moet gebeuren. "Een medewerker uit onze fractie heeft twee zonen die allebei Q-koorts en long COVID hebben. De nood is hoog, we moeten iets doen."

Andere partijen vonden het niet nodig om nu al aan maatregelen te denken. Volgens BBB, PVV, CDA en JA21 is niet genoeg aangetoond dat het de geitenhouderijen zijn waar mensen ziek van worden. Deze partijen wachten liever op het onderzoek van de Gezondheidsraad.

Hoewel het klopt dat de onderzoekers geen directe oorzaak hebben gevonden, staat volgens het RIVM onverminderd vast dat geitenhouderijen een gezondheidsrisico voor omwonenden vormen. Ook voor gedeputeerde Saskia Boelema (D66) van gezondheid is dat helder.

Ze is dan ook bereid om naar mogelijke maatregelen te kijken, maar wees er in het debat wel op dat het wel de verantwoordelijkheid van het rijk blijft. "Het is dan ook niet de bedoeling dat wij voor de kosten opdraaien. Wij verwachten dan ook dat het kabinet."