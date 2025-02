Beschermde vogels en verwaarloosde paarden gevonden tijdens controles

Bij vijf adressen in Brabant zijn vorige week tijdens een controle 35 inheemse, beschermde vogels, meerdere verwaarloosde paarden en ongechipte honden ontdekt. Het handhavingsteam van Samen Sterk in Brabant (SSiB) voerde samen met de politie en de Landelijke Inspectiedienst zogenoemde ‘volièrecontroles’ uit. Al bij de eerste locaties was het raak. De handhavers maakten hun bevindingen deze maandag bekend.

SSiB, de handhavingsdienst van de Omgevingsdienst Brabant Noord, voert regelmatig controles uit, maar het is voor het eerst dat op deze manier is ingegrepen. De controles bij vijf adressen kwamen na meldingen via partnerorganisaties en de MilieuKlachtenCentrale. "Onze collega's troffen bij de eerste inspecties meteen zaken aan die niet in orde waren," vertelt een woordvoerder van de Omgevingsdienst Brabant Noord.

Putters en vinken

Tijdens de controles werden 35 beschermde inheemse vogels gevonden, waaronder putters en vinken. Daarnaast ontdekten de inspecteurs verwaarloosde paarden en honden zonder chip. De honden, vaak windhonden, staan bekend om hun vermogen om wilde dieren zoals hazen te vangen. Het is echter verboden om met deze 'lange honden' te jagen, en bovendien waren de honden niet gechipt. Wettelijk moeten honden binnen zeven weken na de geboorte gechipt en geregistreerd zijn. Pootringen en lijmstokken

Verder werden er onvolledige of niet-wettelijke pootringen aangetroffen bij enkele vogels. "Pootringen zijn verplicht om de legale kweek van vogels aan te tonen, zodat illegale handel wordt voorkomen," legt de woordvoerder uit. Bij de controle werden ook verboden vangmiddelen in beslag genomen, zoals mistnetten en lijmstokken. "Lijmstokken worden gebruikt om beschermde vogels te vangen, wat verboden is. Mistnetten zijn onzichtbaar voor het blote oog, waardoor vogels erin verstrikt raken," aldus de woordvoerder. "Vogels kunnen ook tegen lijmstokken vliegen, waardoor ze vast komen te zitten." De vogels en de illegale vangmiddelen zijn direct in beslag genomen. SSiB heeft in elke zaak een proces-verbaal opgemaakt en gestuurd naar het Openbaar Ministerie voor verdere beoordeling. "Zij zullen bepalen welke straf of maatregel passend is voor deze overtredingen," aldus de woordvoerder.