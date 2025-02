Stalker Puck Moonen wachtte haar op bij de finish: 'Angst gaat nooit weg'

Wielrenster Puck Moonen uit Liempde heeft enkele details naar buiten gebracht over de stalker waar ze enkele jaren geleden last van had. Dat maakte ze donderdag bekend op Instagram. Ze vertelt dat ze in paniek raakte toen een stalker haar bij de finish opwachtte. De man had zelfs een vliegtuig gepakt om haar 'te zien'.

Met haar bericht op Instagram steekt ze Emma Raducanu een hart onder de riem. De Britse tennisster was een dag voor de wedstrijd benaderd door een man die 'obsessief’ gedrag vertoonde. Tijdens de wedstrijd, afgelopen woensdag, ontdekte ze dat hij vrij vooraan op de tribune zat en zocht huilend bescherming achter de stoel van de scheidsrechter.

Moonen herkende zich in wat Raducanu nu meemaakt. "Het is absoluut gestoord. Ik kan me de terreur voorstellen", schrijft de renster met 870.000 volgers op Instagram. "De angst gaat eigenlijk nooit weg", zegt ze over de gebeurtenis. "Het is traumatiserend. Ik hoop dat ze ok is." De wielrenster werd in 2023 naar eigen zeggen gestalkt door een 'geesteszieke vreemdeling'. Ze deelde destijds het nieuws over de stalker toen het gedoe net achter haar lag.