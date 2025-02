Spoed? In deze stad duurt het langer dan 15 minuten voor ambulance er is

Sommige Brabanders in nood moeten te lang wachten op een ambulance. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat in sommige dorpen hulpverleners er standaard langer dan een kwartier over doen om ter plaatse te komen. "Ze moeten van veel te ver komen", zeggen bewoners in Baarle-Nassau.

De norm is dat slechts vijf procent van de ritten met de hoogste spoed langer dan vijftien minuten mag duren. In de grote steden zoals Den Bosch, Eindhoven en Tilburg lukt dat nog redelijk, maar Breda zit daar al net boven met 6,5 procent. In kleinere dorpen gaat het veel slechter.

Bij bijvoorbeeld een hartstilstand telt elke minuut. Binnen zes minuten moet reanimatie gestart worden om de overlevingskans zo groot mogelijk te houden. Maar in veel gebieden, ook in Brabant, lukt het ambulances niet om binnen de afgesproken tijd van vijftien minuten op de plek des onheils te zijn.

In Baarle-Nassau duurt het in bijna zestig procent van de spoedgevallen langer dan een kwartier voordat een ambulance aankomt. Ook Elsendorp, een dorp in de gemeente Gemert-Bakel, scoort slecht met 58 procent.

Deze gemeentes weten van dit probleem: "Onze ambulances moeten uit Breda of Tilburg komen. We hebben dit aangekaart en daarom heeft de brandweer nu een team met medisch opgeleide vrijwilligers dat eerste hulp kan bieden in afwachting van de ambulance," zegt een woordvoerder van de gemeente Baarle-Nassau. "We krijgen daarom nauwelijks klachten van inwoners." Ook in Elsendorp zorgen ze zelf voor een oplossing via de brandweer, zegt burgemeester Michiel van Veen.

"Ze moeten van te ver komen om hier te zijn", zegt een bewoner van Baarle-Nassau. "Ik maak me er wel zorgen over, maar we moeten heel blij zijn met de AED's, burgerhulpverleners en het team van de brandweer", zegt ze.